Kohtla-Järvel peaks aasta lõpuks valmima kunstmuruväljak

Riigigümnaasiumi valmimise tõttu sel kevadel tegevuse lõpetava Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi juurde plaanitud kunstmuruväljaku ehitajat on linnavalitsus püüdnud leida alates eelmise aasta algusest. Kuid varasemad hanked on nurjunud, kuna pakutavad hinnad on olnud mitu korda kallimad kui esialgu kavandatud 540 000 eurot koos käibemaksuga.