Jõhvi kergejõustikuõhtul osaleb ka viiekordne maailmameister

Seda, kuivõrd fenomenaalne kergejõustikumaailma atleet on Jõhvi tulemas, näitab eredalt asjaolu, et 35aastane Fajdek on suutnud võita kuldmedali viitel maailmameistrivõistlustel järjest, aastatel 2013-2022. Väljakualade kergejõustiklastest on ainsana üks MMi tiitel rohkem vaid legendaarsel teivashüppajal Sergei Bubkal. Lisaks Fajdekile on viis kulda veel Saksa kettaheitjal Lars Riedelil. Üle viie MMi kulla on võitnud ka mõned jooksjad eesotsas jamaikalase Usain Boltiga, kel on 11 kulda, kuid neil on igal MMil kavas mitu ala ja lisaks teatejooksud, väljakualade sportlastel on igal MMil vaid üks medalivõidu võimalus.