VIDEO ja PILDIGALERII Sitked jooksjad tegid kindral Tõnissoni auks Kurtna järvede vahel 21 kilomeetrit pika tiiru

Toots, kes on osalenud rohkem kui kümnel Kindralijooksul ja alati vähemalt viie parema hulka jõudnud, ei söandanud enne starti veksleid välja käia, kuidas seekord läheb, osutades, et kohal on ka liitlasvägedesse kuuluvaid prantslasi. "Noored sõjaväelased, ei oska öelda, kuidas mul võrreldes nendega läheb," sõnas Toots, kes siiski finišis seekord kõiki edestas.