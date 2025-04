Sel nädalal on võimalik osaleda tasuta jooksutrennides

Avalikele ühistreeningutele on oodatud nii need, kes alles mõtlevad jooksmisega algust teha, kui ka juba kogenud sörkijad. Trennid on tasuta ja toimuvad iga ilmaga.

"Jooksmine on üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise oma tervise eest hoolitseda. See aitab põletada kaloreid ja on üks paremaid kardiovaskulaarseid treeninguid, tugevdades nii südant kui parandades ka kogu keha verevarustust. Samuti kinnitavad kõik teadusuuringud, et jooksmine vähendab stressi, parandab mälu ja teeb inimesed õnnelikumaks," ütles SA Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera.