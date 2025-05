Teatejooksul osales neli võistkonda, milles oli kuni kaheksa liiget, kes vaheldumisi üksteist välja vahetasid. Need, kes parajasti ei jooksnud, said vahepeal saateautodes jalga puhata, et mõne aja pärast taas jooksma suunduda. Osaliselt joosti ka Tallinna-Narva maanteel, kuid põhiliselt kulges rada väiksematel teedel. Ettevõtmisega tähistati lähenevat keemikute päeva, sest Eesti Energia on seadnud eesmärgiks muutuda samm-sammult energiaettevõttest süsinikuneutraalseks keemiaettevõtteks.