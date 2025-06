Jõhvi kergejõustikuõhtul osaleb liigutava elukäiguga spordisõprade südamed võitnud üks maailma paremaid kõrgushüppajaid

Tugevat ja tasavägist võistlust on oodata ka naiste seas

Tasavägist ja tugevat võistlust on Jõhvis oodata ka naiste kõrgushüppes. Kõige tugevam isiklik rekord, 1.99, on kaks aastat tagasi sise-EMil pronksi võitnud ukrainalannal Kateryna Tabashnykul. Usbeki kõrgushüppaja Safina Sadullayeva tippmark on 1.97. Mullu teenis ta Pariisi olümpial seitsmenda ja 2022. aasta MMil viienda koha.

Sama tugev isiklik rekord, 1.97, on ka soomlannal Ella Junnilal, kes on samuti võitnud sise-EMil pronksmedali.

Võistlus, kus teeb kaasa veel mitmeid kõrgushüppajaid, kelle rekord on üle 1.90, peaks innustama oma tippmarki parandama ka neljakordset Eesti meistrit Elisabeth Pihelat, kelle isiklik rekord on praegu 1.92, mis jääb Sillamäelt pärit Anna Iljuštšenko püstitatud kehtivale Eesti rekordile alla nelja sentimeetriga.

Ida-Virumaalt pärit Eesti spordisangari Heino Lipu auks toimuv võistlus on sel aastal kujunemas enneolematuks kergejõustikutähtede paraadiks. Võistluse peakorraldaja Mati Lilliallik on juba varem teatanud, et osalejate seas on vasaraheite viiekordne maailmameister Pawel Fajdek Poolast. Kuulitõukes tuleb starti ameeriklasest kahekordne maailmameister Joe Kovacs. Kettaheites on kohal maailmarekordimees Mykolas Alekna, olümpiavõitja ja maailmameister Daniel Stahl, maailmameister Kristjan Čeh, Pariisi olümpiamängude pronks Matt Denny ja veel mitmeid kettaheitjaid, kelle isiklik rekord on üle 70 meetri.