Tartu ülikooli Narva kolledži õppejõuna töötav Kiisla on teadaolevalt esimene Eesti naine, kes on kümne päeva jooksu läbi teinud. See kujunes talle kannatuste rajaks, sest juba teisel päeval tabas teda luuümbrise põletik, mis põhjustas jooksmisel põrgulikku valu.