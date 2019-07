Kohtla-Järve tõstjaneiu tähistas 16. sünnipäeva uue Eesti rekordiga

Selle tulemusega saavutas Anatoli Sosnovski käe all harjutav ja Kohtla-Järve spordiseltsi Kalev esindav neiu Euroopa Liidu riikide karikavõistlustel kuni 17aastaste neidude arvestuses teise koha.

Angelina rebis 69 kilo ja tõukas 91 kilo. Teda edestas vaid temast vanem ja kergem Monika Szymanek Poolast. Kahe tõste kogusummas kujunes Kohtla-Järve neiu tulemuseks 160 kilo, mis on uus Eesti täiskasvnute rekord.

"Angelinal on olnud pingeline aasta: ta lõpetas 9. klassi, valmistus eksamiteks ning muidugi närveeris," selgitas treener Anatoli Sosnovski. "Aega spordiga tegelemiseks jäi vähem, kui tahtnuks, ent ta pingutas ja tõestas taas, et on omaealiste seas Euroopa üks tugevamaid tõstjaid. Nõnda tegi ta endale 16. sünnipäevaks suurepärase kingituse."