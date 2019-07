Värske Eesti rekordimees sihib Maidlas 21 meetri joont

Heino Silla poolt 1979. aastal püstitatud Eesti rekord 20,53 meetrit oli Galetal sihikul terve eelmise aasta ja lubavaid tõukeid 20 meetri kanti tuli ka tänavu. Täielik õnnestumine leidis aga aset läinud laupäeval Pärnus, kui 36aastane kuulitõukaja lasi üle staadioni kuuldavale rõõmumöirge pärast 20,79 meetri pikkust tõuget.

Pöördetehnikale üleminek õigustas

Võrreldes enamiku konkurentidega tunduvalt hiljem kuulitõukega tegelema hakanud Galeta sai ligemale kolm aastat tagasi aru, et uut arengusammu ei ole võimalik teha ilma üleminekuta pöördetehnikale. Ta lisab, et arvestas seejuures, et vähemalt kaks aastat kulub uue tehnika õppimiseks ja alles kolmandal-neljandal aastal võib lõigata vilju. "Põhimõtteliselt ongi nii läinud. Ootasin sellist tulemust tükk aega. Eelnenud võistlused näitasid, et olen õigel teel. Kuid tehniliselt ei tulnud kuidagi kõik välja nii, nagu peaks. Nüüd tuli üks õige tõuge," tõdes Galeta. Tema treener on islandlane Vesteinn Hafsteinsson − sama mees, kelle juhendamisel jõudis Gerd Kanter kettaheites nii olümpiavõidu kui ka maailmameistri tiitlini ning kelle õpilane on ka maailma praegune üks paremaid kettaheitjaid, kuu aega tagasi isikliku rekordi 71.86ni viinud rootslane Daniel Stahl.

Heino Lipu mälestusvõistluse korraldaja Mati Lilliallik on Kristo Galetale seadnud mitu kõrget sihti: võita pühapäevane võistlus, võtta enda nimele Heino Lipu mälestusvõistluste rekord, mis kuulub 2013. aastast bulgaarlase Georgi Ivanovi nimele 20 meetri ja 78 sentimeetriga, ning alistada Tokyo olümpiamängude normatiiv 21.10. Lilliallik lubab kahe viimati nimetatud eesmärgi täitmise eest, mis nõuaks ühtlasi uue Eesti rekordi püstitamist, ka kopsakat auhinda.

Kristo Galeta ütles, et vorm on tal endiselt hea ja tahtmine kõva tulemus teha samuti. "Heino Lipu mälestusvõistlus on minule kõige ägedam võistlus Eestis. Atmosfäär on hea ja kogu tähelepanu on koondatud ühele alale − suurel staadionil käib tavaliselt korraga igas nurgas mõni võistlus," rääkis ta.

Maidla kuulitõukering vajab töötlemist

Samas teeb teda murelikuks Maidla kuulitõukering. See on valatud palju aastaid tagasi ja Galeta sõnul kare nagu liivapaber. "Just pöördetehnika puhul on selge, et liivapaberi peal eriti ei pöörle ja pikaks tõukeks vajalikku kiirust kätte ei saa. Kogu tähelepanu kulubki sellele, et end pöörlema saada. Ma ei ole tehniliselt veel nii hea, et saaksin igasuguses ringis hakkama," sõnas ta ning meenutas, et eelmisel aastal jäigi ta Maidla ringis jänni ja tegi ka põlvele veidi liiga.

Uut ringi Maidlasse enam valada ei jõua, ent sel nädalal on Galetal ja tema abilistel kavas Tallinnas Audentese staadioni kuulitõukeringis kasutada üht spetsiaalset ainet, mis pärast lihvimist betoonringi siledamaks ja kiiremaks peaks tegema. "Kui see Audentese ringi puhul aitab, siis teeme ka Maidlas sama," rääkis Galeta, milliseid ettevalmistusi tuleb pika tõuke nimel teha ka kuulitõukesektoris.

Euroopa hooaja edetabelis on Galeta värske Eesti rekordiga 12. ja maailmas 33. real. Temast eespool on palju ameeriklasi, kellest septembri lõpus algavatel maailmameistrivõistlustel saab osaleda vaid kolm. "Kui üks eesmärk on käes, siis tuleb seada uusi. Olümpianorm 21.10 on loomulikult sihikul," sõnas ta, märkides, et alles sügisel toimuvateks maailmameistrivõistlusteks vormi hoidmine on keeruline ülesanne nii talle kui ka treenerile. "Vahepeal tuleb teha ka üks jõutsükkel ja võistlemisest hoiduda. Pool aastat ei jõua tippvormis keegi olla."

Lisaks Kristo Galetale on Maidlas kohal teisedki Eesti paremad kuulitõukajad, teiste seas ka äsja U-23 Euroopa meistrivõistlustel üheksandaks tulnud Jander Heil, kelle isiklik rekord on 18.95.

Laiemalt suurte rahvaspordiürituste läbiviimisega tuntuks saanud Mati Lilliallikule on Heino Lipu mälestusvõistluse korraldamine südameasi. "Minule on tähtis, et Ida-Virumaalt pärit, Eesti spordiajaloos niivõrd legendaarse mehe kodukandis peetakse teda meeles võistlusega tema ühel lemmikalal," sõnas ta.