Kohtla-Nõmme hobijalgpallurite lahing Flora ässade vastu lõppes 0:12

Kohtla-Nõmme meeskonna eestvedaja Marko Rooden rääkis Põhjarannikule pärast seda, kui oli loosiga selgunud karikamängiu vastane, et võimaluse üle minna kokku Eesti tippklubiga tuleb pigem rõõmustada kui kurvastada. "Selge see, et tasemevahe on ilmselge, ja tundub, et kaugemale me tänavu karikasarjas ei jõua, aga kohal 33-64 olla pole meile ka paha," viskas ta nalja. "Samas on võimalus mängida Lillekülas Eesti kõige tähtsamal jalgpalliväljakul meile suur asi. Eks see meile üks suur kaitses kannatamine tuleb. Aga püüame selle mängu väärikalt ära mängida, et kaotusenumbrid väga inetuks ei läheks," sõnas Rooden.