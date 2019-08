17 riigi koondised selgitavad Mäetagusel tänavust kettagolfi maailmameistrit

Maailmameistrivõistluste tehnilise direktori Timo Juursalu sõnul on rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamine Alutaguse valla jaoks suur väljakutse. Arvestades, et paljud osalejad on saabunud siia peredega, on olnud ka paras katsumus neile kõigile lähikonnas majutuskohtade leidmine. "Kõik Alutaguse valla majutusasutused on täis, osa võistlejaid ööbib ka kaugemal," sõnas ta. Juursalu märkis, et osa sportlasi on tingimuste suhtes nõudlikumad kui teised, kuid eriti need, kes on näiteks kaugelt Austraaliast või Uus-Meremaalt kohale jõudnud, pole esitanud mingeid erilisi soove.