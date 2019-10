Kohtla-Järve võimlemispidu võinuks purustada rekordi

Nimekiri on veel avatud, ent Fööniksi spordiklubi juhataja Tatjana Semtšenkova sõnul on end juba kirja pannud üle neljasaja sportlase kümnest riigist.

"Osalejate arv võinuks purustada kõik meie rekordid, ent Ida-Virumaal on üks suur probleem: majutuskohtade puudus. Seepärast pidime ligi sajale helistanule ära ütlema, kuna kõik olemasolevad majutuskohad on nendeks kuupäevadeks juba broneeritud," on tal siiralt kahju. "Rõõmu teeb see, et huvi meie turniiri vastu kasvab ja osalejate geograafia laieneb."