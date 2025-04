Ida-Viru jooksusari alustab sel aastal Narva-Jõesuust

On jooksuharrastajaid, kes teevad läbi peaaegu kõik etapid, aga üheks korraldajate eesmärgiks on tuua igas paigas starti võimalikult palju kohalikke inimesi, kellest osale võib see olla üldse esimene kord, mil osaletakse rahvaspordiüritusel. "Loodame, et kohalikud linna- ja vallavalitsuste inimesed tulevad ise starti ja innustavad nii kohalikke elanikke kui spordiklubisid osalema. Tahame saavutada seda, et kohalikul etapil osalemine oleks kohaliku kogukonna jaoks auasi," ütles Sambla.

On olnud etapp, kus osalejate arv ulatus üle 500, aga ka selliseid, kus stardis oli vaid napilt sada jooksjat ja kõndijat. Üks paik, kus on kasvuruumi kõvasti, on kindlasti üks Ida-Virumaa suuremaid linnu Kohtla-Järve. Sambla sõnul toimub Kohtla-Järve etapp 10. mail koostöös kohaliku keemiaettevõtte Eastmaniga, kes on varasematel aastatel korraldanud kevadel heategevusjooksu. "Usun, et koos tegutsedes suudame ka Kohtla-Järvel tuua rajale varasemast palju rohkem osalejaid," ütles Sambla.

Narva-Jõesuu rada viib nii randa, parki kui ka jõekaldale

18. aprillil toimuval sarja avaetapil Narva-Jõesuus on põhidistantsid 3 ja 6 kilomeetrit. Kui mullu üllatas ilmataat Narva-Jõesuu jooksu starti tulnuid lörtsisaju ja miinuskraadidega, siis sel aastal läheb loodetavasti ilma poolest leebemalt.

Avo Sambla tõdeb, et kui tavaliselt on enamik inimesi harjunud Narva-Jõesuus käima suviti rannas, siis ka kevadine Narva-Jõesuu on uudistamist väärt ja jooks annab selleks hea põhjuse. Vaheldusrikas rada kulgeb nii linnatänavatel, rannapromenaadil, pargis kui ka liivarannas. Viimasel osal saab aga liikuda mööda jõekallast nõnda, et paistab ka Venemaa. "Näeb merd, jõge ja saab piiriäärse tunnetuse ka," märkis Sambla.