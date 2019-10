Hooaja esimene tuline kodune hokilahing Kohtla-Järvele punktirõõmu veel ei toonud

Ligemale 300 toetaja ergutusest tuge saanud Everest alustas kohtumist bravuurselt ja viiendal minutil viis Venemaalt Kohtla-Järve meeskonna ridu tugevdama tulnud 21aastane Aleksandr Paršin kodumeeskonna juhtima.

Põnevust jagus sellesse mängu kaheks kolmandikuks. Mitmeid Eesti koondise mängijaid oma ridades koondaval Vikingil õnnestus seis viigistada esimese kolmandiku 16. minutil ja ette minna alles teise kolmandiku keskel. Otsustav kolmandik algas nende 2:1 eduseisus. Ent nagu ka varasemates kohtumistes, läks Everestil viimane kolmandik käest. Mängitud oli vaid 32 sekundit, kui Vikingi kogenumaid mängumehi Aleksandr Kuznetsov viskas kolmanda värava. Pärast seda käis litter veel kolmel korral Everesti puuriluku Maksim Klimenko selja taga.

Everesti presidendi Aleksandr Smetanini sõnul annab tunda, et meeskond mängib praegu enamiku mänguajast vaid kahe viisikuga, ja viimaseks kolmandikuks ei jätku lihtsalt jõudu. "Meisterlikkusest jääb puudu, kuid positiivne on, et oleme alustanud hooaega siiski paremini kui eelmisel aastal ja meie oma noored on teinud silmanähtava sammu edasi. Eelmisel aastal ei saanud nad hooaja alguses päris hästi arugi, millisesse mängu nad sattusid. Tänavu on meie oma noortest koosnev teine viisik mänginud küllaltki kindlalt," märkis ta.

Everest tugineb suures osas oma klubi 16-18aastastele kasvandikele, kel platsil olles reeglite järgi ka kaitsvad raudvõred silme ees. Et aga Eesti meistrivõistlustel rohkem konkurentsis püsida, on Smetanin toonud meeskonda kogenumaid mängijaid ka Venemaalt. "Esimene viisik on meil päris korralik, ühe meie kasvandiku kõrval mängib neli hokimeest Venemaalt," sõnas ta, märkides, et nende kõrval arenevad ka oma noored kiiremini.

Venemaa mängijaid motiveerib tema sõnul Kohtla-Järvele tulema eelkõige võimalus mängida korraliku tasemega Eesti meistrivõistlustel, kus on võimalik silma hakata ka tugevamatele klubidele.

Smetanini sõnul on meeskonda üles antud veel viis Venemaa mängijat, kes pole erisugustel põhjustel saanud Everesti eest kolmes esimeses mängus kaasa teha. "Kui saame ühe viisiku juurde, siis suudame ka paremini teistele vastu hakata. Hooaja keskel peaks meie mängupilt praegusest märksa parem olema," sõnas ta, märkides, et meeskonna kindel eesmärk on jõuda hooaja lõpuks esikolmikusse.