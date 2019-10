16aastane Kohtla-Järve neiu tõstis pea kohale 90 kilo

Matjuhhina treeneri Anatoli Sosnovski sõnul pääses tema õpilane varasemate tulemustega Euroopa 12 tugevama tõstja sekka ning juba see on suur edu. "Mõistsime, et endast vanemate ja kogenumate vastastega võistleda saab olema Angelinal raske, ning seadsime endale ülesandeks pääseda esikümnesse. Angelina alt ei vedanud: rebides 67 ja tõugates 90 kilo, saavutas ta kogusummas 157 kiloga 10. koha."