Suurmeister Jaan Ehlvest annab Narvas taas malesimultaani

Jaan Ehlvesti (57) karjääri tippaeg oli 1980. aastatel: 1980. aastal tuli ta NSVLi noortemeistriks, 1983. aastal Euroopa noortemeistriks, 1987. aastal aga pälvis rahvusvahelise suurmeistri tiitli. Praegu on ta FIDE reitingutabelis 2511. kohal.

2006. aastal lahkus Ehlvest Eesti maleliidust ja astus Ameerika maleföderatsiooni, kolides elama USAsse. Hiljem naasis ta Eestisse ning tegeleb siin treeneritööga, kuid on endiselt USA maleföderatsiooni liige.

Ehlvest käis Narvas ka kaheksa aastat tagasi − 2011. aasta oktoobris − ning võttis siis samuti osa festivalist "Läänemere maletähed". Tookord andis ta korraga 25 malelaual toimunud ning kaks ja pool tundi kestnud simultaani. Toona tõdes Ehlvest ürituse tulemusi Põhjarannikule kommenteerides, et Narva korraldajad olid tema vastu pannud mängima korraga palju tugevaid maletajaid, olgugi et noori. "Tavaliselt korraldatakse niisuguseid simultaane teisiti − kaks kolmandikku asjaarmastajaid ja mõned tugevad mängijad −, aga siin olid kõik vastased sellised, kes võtavad malet väga tõsiselt," nentis ta mõningase üllatusega.

Tookord sai Ehlvest Narvas 16 võitu, tegi seitse viiki ning kaotas kaks partiid (mõlemad võitjad olid noored Peterburi maletajad).

Sel korral ootavad Ehlvesti Narvas 20 malelauda ja vastast. Festival "Läänemere maletähed 2019" toimub 3.-8. novembrini Narva laste loomemajas ning simultaan on kavas kohe esimesel õhtul.

Korraldajate teatel saavad tänavu Narvas malelaudade taga kokku Läti, Venemaa, Soome ja Eesti võistkonnad. Eestit esindab kaks meeskonda: Eesti-1 (Eesti koondvõistkond) ja Eesti-2 (Narva). Igas võistkonnas on neli neidu ja neli noormeest: oma riikide meistrid, maailma- ja Euroopa meistrivõistluste osavõtjad. Peakohtunik on rahvusvahelise kategooria malekohtunik Alberts Ciminš (Läti). Festivali kavas on võistkondlik turniir, välkturniir ning rahvusvahelise suurmeistri malesimultaan.

Narvast pärit Paul Kerese mälestuseks peetavat festivali "Läänemere maletähed" korraldatakse 2005. aastast. Selle aja jooksul on turniiridel osalenud ligikaudu 500 noort maletajat Poolast, Leedust, Lätist, Eestist, Venemaalt, Soomest ja Rootsist. Palju aastaid on turniiri peakohtunik olnud rahvusvahelise kategooria malekohtunik Lembit Vahesaar (Eesti). Festivali aukülalised on olnud Eesti suurmeistrid Kaido Külaots ja Meelis Kanep, rahvusvahelised suurmeistrid Aleksei Širov, Sergei Ivanov ja Aleksei Lugovoi, eksmaailmameister ja rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Halifman ning malemaailma autoriteetsemaid teoreetikuid Jevgeni Svešnikov. 2009. aastal toimunud turniiri aukülaline oli rahvusvaheline suurmeister, 1960. aastate algusest mitmekordne maailmameistritiitli pretendent, neljakordne NSV Liidu meister Viktor Kortšnoi.