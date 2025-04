Vokast pärit Laura Maala püstitas reketimänguga Guinnessi rekordi

Laura Maala valiti meeskonda, kes sooritas Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul Guinnessi rekordi pickleball'is. Tegu on 1960. aastatel Ameerikas välja mõeldud reketimänguga, mis on tehniliselt lihtsam kui tennis ja mida kuigivõrd harrastatakse ka Eestis. Senine rekord oli 34 tundi ja 5 minutit kestnud pickleball'i mäng.

Chong King tegi Laurale ettepaneku rekordit püüda ning tõmmata sellega tähelepanu heategevusorganisatsioonile Taylor's Gift, mille missioon on pakkuda organi- ja koedoonorite peredele pärast oma lähedaste kaotust leinatuge ning lohutust.

Laura Maala on olnud läbi elu sportlik. Pickleball'i avastas ta enda jaoks kaks aastat tagasi USAs.

Suusatüdrukust mitmekülgseks harrastajaks

"Sain Lauraga pärast rekordi püstitamist viis minutit rääkida. Ta ütles, et nad arvasid, et mängimine on psühholoogiliselt raske, aga ei olnud. Mängida oli füüsiliselt raske, kõige enam oli probleeme jalgadega," vahendas Laura ema Sirje Maala.