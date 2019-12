Ida-Virumaale jalgpallihall uuel aastal veel ei kerki

Tellijale

Riigieelarvest on plaanis eraldada kokku kuus miljonit eurot halli rajamiseks Tartusse, Viljandisse, Haapsalusse ja Raplasse. Jalgpalliportaali Soccernet hinnangul läheb ühe statsionaarse halli rajamine koos kunstmuruväljakuga maksma ligikaudu neli miljonit eurot, teisaldatava kuppelhalli rajamise kulu on suurusjärgus kaks miljonit eurot. See tähendab, et kõik nimetatud omavalitsused peavad oma eelarvest lisama sõltuvalt halli tüübist kas 2,5 või 0,5 miljonit eurot.