Kohtla-Järve hokimeeskond alustas hooaega kahe üllatusvõiduga

Läinud laupäeval oli Everest koduhallis 350 kaasaelaja toel vastamisi kodumaakonna rivaali Narva Paemurru spordikooliga (PSK), kes on viimastel aastatel olnud kindlalt Ida-Virumaa parim hokimeeskond.

Varasemate hooaegadega võrreldes on klubi oma kasvandikud saanud vanemaks, meeskonna tugevdamiseks on kaasatud on ka Venemaa hokimehi ja teiste Eesti klubide mängijaid. Viimases võidumängus viskasid kaks väravat Oskar Levin, Jegor Antonenko ja Andrei Paršin, korra skooris taas Andrei Rozinko.