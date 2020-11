Ameeriklased vedasid Iisaku küla aasta pallilahingus võidule Halliku meeskonna

Reinar Halliku sõnul alustas tema meeskond mängu uimaselt. "Poistel oli väike aukartus ka, suured tugevad kehad vastas, kellelt eelmisel aastal kaks korda pähe saime. Teisel poolajal tegutsesime juba agressiivsemalt ja saime krambist üle," rääkis ta, märkides, et vastased tegid elu kergemaks sellega, et tõmbasid korvi alla kokku ja lasid eemalt vabalt visata. Nii jõudis korvi koguni 16 kolmepunktiviset.

Eelmisel nädalal Iisakusse jõudnud kahe meetri pikkuse 25aastase Kelly Allen Hindsi kohta jagas Hallik kiidusõnu. "Ta on korvpalli jaoks päris hea toorik: korralik vise ja hüppevõime on olemas. Aga Euroopa korvpalliga kohanemiseks tuleb tal veel kõvasti õppida," ütles ta, lisades, et teisipäeval mängis ameeriklane enam-vähem ühe jalaga, kuna oli eelmises mängus vigastanud hüppeliigest.

Hallik sõnas, et nii Hinds kui ka teine ameeriklane Malik Pugh on Iisakus eelkõige selleks, et nende kõrval areneksid tema korvpallikooli noormehed. "Kui eelmisel aastal said mängida kõik, kes olid, siis sel aastal pole kellelegi midagi garanteeritud, seepärast ongi trennis sellist mõnusat sportlikku viha, et üksteisele ära panna. Treeneritena peame nüüd neid pigem tagasi hoidma," rääkis ta.