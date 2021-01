Ilmar Taluste asus Kohtla-Järve spordikooli õppealajuhatajana tööle 1965. aastal ning on sealtpeale olnud üle poole sajandi Ida-Virumaa spordielu silmapaistvamaid korraldajaid.

"Mu õpilased pole jõudnud suurte tiitlivõitudeni, aga mul on hea meel, et suurem osa nendest on elus edukalt edasi jõudnud," ütleb endine maadlustreener ja Ida-Virumaa spordielu silmapaistvamaid eestvedajaid Ilmar Taluste, kes pälvis pühapäeval Eesti kultuurkapitali aastapreemia.