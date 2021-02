Tartu Välk lõi nii Kohtla-Järvele kui Narvale korralikult sisse

Kaks viimast võitu viisid Tartu Välgu ka meistrisarja kindlaks liidriks 19 punktiga. Hooaja alguses tabeli tipus olnud Kohtla-Järve Everest on langenud 10 punktiga kolmandaks. Narva PSK on kuue punktiga neljas, kuid nad on vastastest paar mängu vähem pidanud.