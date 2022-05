Kaotuselainele sattunud Trans sai meistrilt kõva kolaka

Narva Transi kaitsja Kevin Aloe tunnistas pärast mängu Soccernetile, et väljakul toimunu oli täielik kaos: "Meeskond tundus valmis olevat, aga juba esimesest minutist peale ei olnud seda õiget tunnet sees, mis meil on alati olnud," ütles ta, märkides, et abi ei olnud vaheajal peatreener Eremenko raputavast sõnavõtust. "Oleksin ise sama teinud, kui näed, et meeskond niimoodi mängib. See on lubamatu."