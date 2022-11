Saalijalgpall on kiire ja emotsionaalne mäng, kus näeb väravaid märksa sagedamini kui suures jalgpallis ning mängu käik võib samuti lühikese aja jooksul võtta kiire pöörde. See tõmbab ka publiku käima. Kui varasematel aastatel on saalijalgpall olnud spordialadest Ida-Virumaal üks põhilisi publikumagneteid Narvas ja Sillamäel, siis nüüdsest on nende hulka lisandunud ka Jõhvi.