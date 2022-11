Jõhvi "fööniks" kaotas Tallinna Cosmosele 0:15

Mängu jooksul sai punase kaardi kaks Jõhvi mängijat: Nikolai Lahmai ja Aleksandr Dubõkin. Lisaks sellele, et vastased tagusid Jõhvi meeskonna värava palle täis, aitas Phoenix mängu lõpus sellele veel kahe omaväravaga kaasa.

Esimest aastat Eesti saalijalgpalli tugevaimas liigas mängival Jõhvil on kolm võitu ja kolm kaotust, mis annab kümne meeskonna seas kuuenda koha.

Sillamäe NPM Silmet on võitnud kuuest mängus viis ja asub teisel kohal. Viiendal kohal on Narva United, kes on võitnud kolm ja kaotanud kaks mängu ning teinud ühe viigi.