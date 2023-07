Jõhvi põhikooli õpetaja Kadi Rebban sättis end eelmisel nädalal Virumaa staadionimaratonile vabatahtlikuna appi, et õhtul ja öötundidel staadioniringil kilomeetreid kerivatele jooksjatele toeks olla, aga see lõppes sellega, et ta ise sattus autasustamispoodiumile.