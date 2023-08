Anatoli Sosnovski tuli Poolas veteranide maailmameistriks

"Kõiki mu maja seinu ehivad medalid, karikad ja diplomid. Ehk aitab võistlemisest?" tunnistas sportlane, et selliseid mõtteid on tal aeg-ajalt olnud. "Loorberitele puhkama jääda pole lasknud tõstespordimeister Igor Popov, veendes, et veel on püssirohtu sarves ja tuleb edasi pingutada. Tema aitas mind nii moraalselt kui ka materiaalselt − sellised sõidud on mulle endiselt kallid ning linna toetust nagu varem ei ole samuti," rääkis Sosnovski.