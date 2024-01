Täiendatud ⟩ Iisaku lähistel hukkus liiklusõnnetuses päästjast nelja lapse isa

24. jaanuari hommikul kella 9 paiku sai häirekeskus teate, et Alutaguse vallas Tärivere külas Jõhvi-Tartu-Valga teel on juhtunud liiklusõnnetus.

Tee avariipaigas ja piirkonnas oli ja on väga libe, mistõttu palub politsei autojuhtidel olla ettevaatlikud ning vältida järske manöövreid ning möödasõite, teatas politsei.

"Kaks tänahommikust rasket liiklusõnnetust kinnitavad, et teeolud on jätkuvalt rasked, mistõttu palume inimestel olla liikluses ettevaatlikud. Viimaste päevade ilmad on olnud väga heitlikud ning teed jäised ja libedad," lausus Jõhvi politseijaoskonna patrullpolitseinik Artur Medvedev.