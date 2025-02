VIDEO ja PILDIGALERII Ida-Virumaal sõidetud Eesti esimene naiste suusamaraton pälvis osalejatelt ülivõrdeid

Raja ääres lilled vaasis ja vahuveini pokaal ootel

Alutaguse maratoni korraldajad võtsid naistemaratoni programmi, et julgustada ja innustada naisi rohkem suusamaratonidele osalema. "Püüame teha selle suusasõidu nende jaoks võimalikult mõnusaks," ütles peakorraldaja Robert Peets.

Nii oli naistel võimalik näiteks lasta maratoniks suuski tasuta määrida. Männimetsas asuvasse teeninduspunkti oli kaetud laud, kus põlesid küünlad ja vaasis olid lilled ja männioksad.

Naistele pakuti raja ääres lisaks tavapärasele maratoni söögi- ja joogipoolisele, teele ja spordijoogile ning soolakurgile ja banaanile, ka Raffaello komme ja pokaalist Itaalia vahuveini Proseccot.

Eesti olümpiakomitee asepresident Tiit Pekk oli rajajulgestaja rollis, kes jagas neile, kes seda vajasid, otse rajal praktilisi suusasõidu nippe.

Paljud osalejad olid liigutatud nii Alutaguse suurepäraselt ettevalmistatud radadest, loodusest kui ka maratoni teenindusest.

"Siin on nii ilusad ja võrratud rajad! Ma ei saa aru, miks ma ei ole siin varem käinud," ütles suusaharrastajast Tartu tunnustatud füüsikaõpetaja Riina Murulaid. "Ma hakkan siin igal aastal käima. Ja teenindus on super! Meil Lõuna-Eestis pole ju lund. Tuleb siia kolida!"

Murulaid rääkis, et naistemaratonil hoiavad naised üksteisega mõnusalt kokku. "Hästi lahe tunne on. Ajame rajal omavahel suusanaiste juttu," ütles ja selgitas, et arutatakse, kuidas libiseb, kes kust pärit ja kus harjutamas käib ning kuipalju maratone elus sõitnud on.

Tallinnast Ida-Virumaale maratonile tulnud Brigita Sepp ütles, et sõidab Alutagusel esimest korda. "Olen käinud Tartu maratonil ja Itaalias suusatamas. Aga siin on nii lahe. Tallinnas on kevad, aga siin on ilus talv. Melu on mõnus, aga samas on see rahulik sõit, kus väga suuri rahvamasse ei ole ja saab lapsega koos kulgeda. Väga kihvt!" ütles ta.

Anu Piiroja Pärnust ütles, et lisaks erakordsetele teeninduspunktidele oli väga võimas hetk ka siis, kui raja ääres üks mees laulis, et naised on hullud.

Laupäeva õhtul sõideti Alutagusel pealampide valgel ka öömaraton. Pühapäeval on kavas Eesti pikamaasuusatamise sarja Estoloppet kuuluv Alutaguse klassikamaraton, mille põhidistants on sel aastal 40 kilomeetrit.

Alutaguse suusamaratoni erinevates sõitudes teeb kaasa kokku üle 1100 suusataja.

Kuna Ida-Virumaa on praegu ainus paik Eestis, kus on pikem suusarada ja lumelisa pole lähiajal oodata, on järgmisel nädalavahetusel plaanis Alutagusel läbi viia ka tänavune Tartu maraton.