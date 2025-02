OTSUSTATUD Tänavune Tartu maraton sõidetakse Ida-Virumaal

"Praegu loksutame veel programmi täpsemalt paika, et see teisipäeval välja hüüda," ütles Kelk, lisades, et laupäevaks kavandatakse teatemaratoni ja lühema raja ehk ligikaudu 18,5 kilomeetri sõitu ning pühapäeval on põhimaraton, mille pikkus on sel aastal ligikaudu 37 kilomeetrit. Sellel osalejad läbivad kaks 18,5kilomeetrist ringi.

Selline Tartu maratoni erineva pikkusega sõitude jaotus päevade vahel hoiab ära, et lühema ja pikema maa sõitjad üksteist rajal häiriksid või segadust tekitaksid.

Indrek Kelk sõitis sel pühapäeval ise läbi Alutaguse maratoni 40 kilomeetri pikkuse distantsi. "Rajaolud on selle talve kohta ikka väga head ja ilusad. Neli pluss on vähe öelda selle kohta, viis miinus vähemalt. Ei ole mingit kahtlustki, kas minna Alutagusele või mitte minna. Teisi valikuid lihtsalt ei ole," sõnas ta. "Tartu maraton on sel aastal seal, kus on lund."

Kelk märkis, et enam kui paari tuhande suusataja vastuvõtmine Alutaguse tervisespordikeskuses, kus senine suurim spordiüritus on võõrustanud 1500 inimest, on väljakutse. "Aga saame hakkama! Paneme sinna lisaks üles ka riietus- ja toitlustustelgid. Ajutisi rajatisi tuleb päris kõvasti juurde."

Ta sõnas, et praeguse arvestuse põhjal tuleb pikema distantsi starti pühapäeval üle paari tuhande suusataja.

Üheks suuremaks probleemiks nimetas Kelk nõrka mobiilsidelevi selles piirkonnas, millest oli tingitud sel pühapäeval ka rajatähistuse eksitus Alutaguse maratonil, kuna info ei jõudnud õigel ajal kohale.

Arvestades, et harrastajad on tänavusel talvel saanud üsna vähe trenni teha, peaksid Alutaguse lauged rajad, kus pole suuri tõuse ega laskumisi, Indrek Kelgu sõnul sobima maratoniks hästi. "Selles mõttes ka ideaalne lahendus," ütles ta.

Ilmaprognoosid lubavad alanud nädalaks miinuskraade, kuid mitte lumesadu.