Uut õppeaastat alustab praegune Iisaku gümnaasium põhikoolina ja uue direktori käe all.

See, et Iisaku gümnaasiumist saab põhikool, pole enam uudis.

Küll aga on uudis see, et seitse aastat seda gümnaasiumi juhtinud Külli Guljavin paneb ameti maha.