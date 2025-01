Kolm Põhjarannikus ilmunud artiklit valiti pressipreemia nominentide hulka

2024. aasta parima maakonnaväljaande uudise nominendks on Erik Gamzejev 30. septembril Põhjarannikus ilmunud uudisega "Kohtla-Järve linnavalitsus määras vee-ettevõtte nõukogusse kelmuses süüdi mõistetud saadiku", mis räägib sellest, kuidas Kohtla-Järve linnavõim pani linna poolt Järve Boipuhastust nõukogus esindama linnale kahju tekitamise eest süüdi mõistetud Jevgeni Saltõkovi, kes ettevõtjana on suutnud vältida ka maksude maksmist. Samas kategoorias kandideerivad veel Aivar Ojaperv Virumaa Teatajas 15. novembril ilmunud uudisega "Hundikaitsja Eleri Lopp on korraldanud välismaalastele karu- ja põdrajahte" ning Marko Suurmägi Sakalas 19. septembril ilmunud uudisega "Eesti esimene maksupettur raputas kahe avaldusega maha rohkem kui 300 000 eurot võlgu" ja 2. oktoobril ilmunud uudisega "41 MILJONIT EUROT ⟩ Riik on kirjutanud korstnasse suurel hulgal petturitelt ja võlgnikelt väljamõistetud raha".