Kiiklas ründas haavatud karu jahimeest: "5. august on mu teine sünnipäev!"

Kiikla jahimehed olid esmaspäeva, 5. augusti hommikul karujahil, kui üks jahimeestest tabas noort emakaru. Enn Männiste, Kiikla jahiseltsi esimees, kes oli tol hommikul samuti sellel jahil, ütles, et kuna lasu teinud jahimees oli veendunud, et tabas õigesse kohta ning loom on hukkunud, asuti karu laipa otsima, kuid ei leitud. Siis helistas Männiste Janek Šibalovile, kes on jahiseltsi üks "koerameestest", kes oma neljajalgse kaaslase Rubyga kohale saabus.