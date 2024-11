Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava

Sergei Andrejev kaebas pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot, sest kajastatud ürituse moderaator ei olnud Tiia Linnard ja samuti ei võtnud Tiia Linnard mikrofoni mitte temalt, vaid moderaatorilt. Kaebaja leiab, et artikkel jätab temast mulje kui otsustusvõimetust ja end kaitsta mitte oskavast inimesest. Kaebaja lisas, et artiklis öeldakse, et rohkem ta sõna ei võtnud, kuigi tegelikkuses lahkus ta ürituselt ega saanudki sõna võtta. Kaebaja leiab, et selline valeinfo eksitab avalikkust ja kahjustab tema mainet.

Põhjarannik vastas pressinõukogule, et üritusel oli kaks moderaatorit: vallavalitsuse arendusnõunik Rein Luuse ja raamatukogu arendusjuht Tiia Linnard, kes juhatas koosoleku sisse ning palus inimestel esitada küsimusi. Tiia Linnard andis koosoleku käigus inimestele sõna ning kommenteeris kaasmoderaatorina toimunut.

Leht selgitas, et mikrofoni äravõtmist on artiklis kirjeldatud ülekantud tähenduses, mille sisu on, et kaasmoderaator Tiia Linnard ei andnud kaebajale enam sõna. Kumb kahest mikrofonist oli tema käes ja kuidas see tema kätte sattus, ei oma loo teema seisukohast sisulist tähtsust ega saa kuidagi kahjustada Sergei Andrejevi mainet. Leht leiab, et kaebaja koosolekult lahkumise mittemainimine ei eksita avalikkust ega kahjusta kaebaja mainet. Leht märkis, et oluline oli kajastada olukorda, kus vallavalitsuse liige pole kursis vallavalitsuse tegemistega: seda tunnistab kaebaja sisuliselt ka ise oma kaebuses, märkides, et tal polnud varem võimalust neid küsimusi esitada, kuna vallavalitsuses sellekohast informatsiooni ei avaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole tuvastatav, et artikliga oleks antud ebaõige ülevaade rahvakoosolekul toimunust. Seetõttu ei saa artiklit pidada kaebaja mainet kahjustavaks. Pressinõukogu leiab, et kaebaja saalist lahkumise mainimata jätmine ei muuda toimunu olemust.