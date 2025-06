Kohtla-Järve abilinnapea ründaja sai tingimisi vangistuse ning peab maksma 100 eurot moraalse kahju eest

Lugu leidis aset 2023. aasta 7. oktoobri õhtul Kohtla-Järve vanalinnas. Kohtla-Järve endine abilinnapea Erik ​Setškov rääkis, et kuigi oli laupäev, sõitis ta ametiasjus linnas ringi, kuna äsja möödunud torm oli palju pahandust teinud. Nii märkas ta vanalinnas Ehitajate tee 2 asuva maja juures, et sealse bussiootepaviljoni on tuul esikinnitustest lahti kangutanud ning lükanud selle kunagise kaubamaja ja hilisema mööblipoe ees olevale piirdeaiale. Setškov asus enda sõnul olukorda pildistama, et saata fotod edasi remondiga tegelevale kommunaalettevõttele. Sel ajal olevat tulnud aga tema juurde hoone poolt mees [Oleg Šilov − E.K.], kes kõnetas teda ning alustas vestlust, öeldes, et "ongi hea, kohe lahendame need asjad ära".