Kohtla-Järve meeskondade Viru Sputniku ja Everesti omavaheline jäälahing enam kui 400 kaasaelaja silme all oli tunduvalt tasavägisem. Everest pääses teisel kolmandikul 4:2 juhtima. Seejärel viskasid vastased neli väravat järjest ja tundus, et mäng on pöördunud nende kasuks. Ent kohtumise lõpuminutitel õnnestus Everestil viigistada.