Kaitseliit harjutab Virumaal toimuval õppusel inimeste evakueerimist

"Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond kutsus õppuse Miljon Miksi ellu aastaid tagasi selleks, et harjutada vastavalt Eesti kaitseplaanile ja laiapindsest riigikaitsest tulenevaid ülesandeid. See õppus annab meile ja kõikidele koostööpartneritele hea võimaluse planeeritud tegevusi päriselt maastikul läbi harjutada," ütles ringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

„Evakuatsiooniõppus Miljon Miksi on meile vajalik selleks, et evakuatsiooni sihtüksused saaksid läbi harjutada tegevusi, et olla head koostööpartnerid päästeametile ning tuvastada järjekordseid õpikohti,“ ütles evakuatsiooniõppuse Kaitseliidu poolne peaplaneerija, Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa. „Tänavu keskendume enne harjutust evakuatsiooni sihtüksuste väljaõppele ning harjutame esmakordselt koos ida päästekskusega ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel transpordi- ja kogunemispunktide töö korraldamist.“