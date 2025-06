VIDEO Seitse põnevat küsimust Jõhvi kergejõustikuõhtu kohta

Võistluse peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul on 21. juunil Jõhvi staadionil enneolematul hulgal rahvusvahelise kaliibriga kergejõustiklasi. "Loota on, et kõik Jõhvi staadioni rekordid lüüakse uperkuuti," ütles ta, lisades, et maailmanimed on õnnestunud Jõhvi saada tänu sellele, et Jõhvil on kujunenud kergejõustikuringkondades hea maine. "Me oleme eelneval kolmel aastal näidanud siin korraldamisoskust ja Jõhvi staadion on võistlemiseks hea auraga. Sportlased tulevad meeleldi siia," ütles ta, lisades, et Jõhvi võistlus on ka rahvusvahelise kergejõustikuliidu nii-öelda tärniga võistlus, kus saab koguda reitingupunkte, et pääseda maailmameistrivõistlustele.