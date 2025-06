Ragn-Sellsi tütarettevõte sõlmis lepingu Narva põlevkivituha töötlemise tehase rajamiseks

"Nii Eestis kui ka Euroopas on mitmeid ettevõtteid, kes juba ootavad meie demotehase ülipuhast kaltsiumkarbonaati, et jätkata arendustöid ja muuta oma tooted keskkonnasõbralikumaks," ütles viis aastat Ida-Virumaa tööstusjäätmete väärindamise projekti juhtinud Ragn-Sellsi gruppi kuuluva OÜ R-S OSA Service juhatuse liige Alar Saluste. "Nüüd võime öelda, et läbirääkimised on lõppenud, tehase asukoht on paigas, tööstushoone ehitustööd ja tehnoloogia paigalduse hange käivad ning me loodame veel selle aasta lõpus tehasesse sisse kolida," sõnas ta.

Minister: "Sellise tööstuse poole peamegi püüdlema"

Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo sõnul on R-S OSA Service'i investeering Narva oluline samm Ida-Virumaa tööstuspotentsiaali arendamisel. "Demotehase rajamine on hea näide sellest, kuidas teaduspõhine innovatsioon aitab muuta tööstusjäätmed väärtuslikuks ekspordiartikliks. Me peamegi liikuma just sellise kõrgtehnoloogilise tööstuse poole, kus on kaasatud teadlased ning mis kasvatab kohalikku majandust ja selle konkurentsivõimet, loob töökohti ja toetab Ida-Viru roheüleminekut," lisas Keldo.

Ragn-Sells on 2019. aastast koostöös Eesti teadlastega arendanud tehnoloogiat, tänu millele saab kaltsiumi- ja ränirikkaid tööstusjäätmeid kasutada uute ja väärtuslike toorainete tootmiseks. Koostöös Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega on ühe võimalusena uuritud kaltsiumkarbonaadi tootmist põlevkivituhast, mida on Ida-Virumaale elektritootmise jäägina mägedesse kogunenud ligi 600 miljonit tonni.