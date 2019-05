Jõhvi aasta emaks pärjati Aime Kuningas

Aime Kuningas on põline jõhvikas, kes naasis pärast õpinguid Tallinnas kodulinna ja on siin töötanud naisterõivaste juurdelõikajana ning õpetanud õmblemist ka kutsekoolis.

Vajaduse korral olemas

Tema lapsed Peeter (44), Indrek (43) ja Marju (38) on tublid inimesed ning kasvatavad kokku kaheksat last. Ise tegutseb ta aktiivselt Jõhvi pensionäride ühenduses ning korraldab valla väärikate inimeste vaba aja veetmist: ekskursioone, kohtumisi, ühiseid teatri- ja kontserdikülastusi jms. Juba pikki aastaid tantsib aasta ema tantsurühmas Värten.

"Üks asi, mille olen oma elust kaasa võtnud, on see, et ma ei topi liigselt oma nina laste ellu. Ei päri kogu aeg, mis sa teed, kuhu ja kellega sa lähed, kui palju palka saad ja kuhu oma raha kulutad. Aga kui mind tarvis on, siis olen alati olemas."