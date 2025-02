NÄDALA KUJU Indrek Kelk

Indrek Kelk ütles hiljuti Põhjarannikule, et hea on tunda, kui teretulnud Tartu maraton Ida-Virumaal on. "Kohalike inimeste tugi ja heasoovlikkus on väga oluline ja teeb meile rõõmu ning tahaksime omalt poolt nii palju kui võimalik vastu anda," sõnas ta. Ida-Virumaal on samuti hea meel, et Tartu maraton külla tuleb, ja see on taas hea võimalus teha seda kanti ülejäänud Eesti inimestele lähedasemaks.