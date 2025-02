Ühiselamus süttis mikrolaineahi

Eakas naine seadis ennast ja naabreid ohtu

14. veebruari õhtupoolikul anti häirekeskusele teada, et Narvas Koidula tänava korteris on gaasilõhn ja eakas elanik ei ole adekvaatne. Kohale tulnud sugulased keerasid gaasipliidi kinni ja avasid aknad. Selgus, et vanaproua oli unustanud gaasikraani kinni keerata ja nii oli lekkinud korterisse gaasi. Naise tervist kontrollisid kiirabi meedikud. Päästjad selgitasid omanikule ohutusnõudeid, sest korteris puudusid nii suitsu- kui ka vingugaasiandur.