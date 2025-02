Peipsi öösööming meelitas maitseelamuste nimel ringi sõitma

Margus Braust sõitis koos kaasa Janaga Peipsi toidu tänavale Rakverest. "Alustasime Pagarilt, kus proovisime suitsukala, mis maitses hästi. Nüüd Kauksis Alutaguse rahvuspargi keskuse õuel sõime kõrvitsasuppi ja pekileiba. Jäime samuti rahule. Dessert on plaanis võtta Mustvees," rääkisid nad.

Varem pole läänevirukad Peipsi toidu tänavale trehvanud, ei suvel ega talvel. Laupäeval avastasid nad, et vahelduseks kodus söömisele on tore maitseelamuste nimel ringi sõita. "Ilm on ka ilus, pole ei liiga külm ega tuuline," kostis Margus Braust.