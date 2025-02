Pargi keskuse uste nimed pandi hääletusele

Konkursikomisjon valis nimed välja ning teatas, et ettepanekuid tuli väga palju. Lõpuks otsustati, et kolmele keskuse uksele nimede leidmiseks pannakse hääletusele nimede kombinatsioonid. "Kombinatsioonide loomine oli vajalik selleks, et uste nimed moodustaksid omavahel seotud terviku," teatasid korraldajad.