Lipu heiskamine Kukruse mäele lükkub suvesse

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo ja Toila vallavanem Eve East on pöördunud riigi poole ettepanekuga kooskõlastada Kukruse aherainemäele suure Eesti lipu heiskamine. Ettepaneku kohaselt soovitakse riigilt luba 18 meetrit kõrge lipumasti paigaldamiseks. Tööde tegemise, lipumasti ümbruse korrastamise ja lipu heiskamise eest vastutaks edaspidi ettepaneku teinud kohalikud omavalitsused. "Loodame, et saate meile vastata kiiremini, kui seadusest tulenevad tähtajad seda ette näevad, kuna soovime Eesti Vabariigi riigilipu paigaldada juba käesoleva aasta vabariigi aastapäevaks," seisab pöördumises maa- ja ruumiameti poole. Hiljem selgus siiski, et küsimus on kliimaministeeriumi pädevuses, ning Eve Easti sõnul on neil suusõnaline heakskiit olemas tingimusel, et omavalitsused tagavad lipu ümbruses heakorra.