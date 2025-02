Selgunud on Ida-Virumaa aasta tegija 2024 nominendid

Kokkuvõttes on õpilased teinud märkimisväärseid edusamme eesti keele omandamisel, õpetajad on saanud professionaalset tuge ning lastevanemad on hakanud mõistma eestikeelse õppe vajadust ja toetavad selles protsessis lapsi. Kohtla-Järve Maleva põhikooli eestikeelsele õppele üleminek on suurepärane näide, kuidas haridusasutus saab olla muutuste eestvedaja ja tugisüsteemide looja.