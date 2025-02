Kiviõli Keemiatööstuse kohalt langes ära sulgemisoht

Üle-eelmise aasta lõpus teatas Kiviõli Keemiatööstuse tegevjuht Priit Orumaa, et kui ettevõte ei saa ajapikendust keskkonnanõuete täitmiseks, ei saa alates 2025. aastast põlevkiviõli tootmist Kiviõlis enam jätkata. Tema sõnul nõudsid keskkonnaamet ja kliimaministeerium, et ettevõttel oleks olnud eelmise aasta lõpuks ehitatud väävlipüüdmisseade, mis maksab 20 miljonit eurot.

Ta tunnistas, et aastaga ei ole võimalik seda ehitada ning ettevõttel ei ole ka vaba raha ega kindlust, et see investeering tühja ei lähe, kuna põlevkivi kasutamises on palju ebakindlust. Kiviõli Keemiatööstus vaidlustas kohtus keskkonnaameti esitatud nõuete rakendamise eelmise aasta veebruaris.