Narva Trans röövis esimesena sel aastal Floralt punkte

Kolmandat mängu Transi peatreeneri kohusetäitja ametis olnud Valeri Bondarenkole oli see esimene teenitud punkt kahe napi kaotuse järel.

Vaatamata väärt viigile, ei ole Transi tabeliseis 11 vooru järel kiita. Kogutud on vaid 13 punkti ja esinelikust ollakse maas juba 8 punktiga. Eriti kehv on tänavu Transi rünnak: 11 mänguga vaid 10 väravat.

Meeskonna vaimu on aga hea võimalus ülespoole upitada sel laupäeval, mil Trans mängib taas Lillekülas, kui Evald Tipneri nimelises Eesti karikafinaalis minnakse kokku Nõmme Kaljuga. Viimati võitis Trans Eesti karika 18 aastat tagasi, mil praeguse abitreeneri Oleg Kurotškini poolt finaali lisaajal peaaegu keskväljakult teele saadetud pall maandus Tallinna Flora väravas.

Esiliigas tuli kolme kaotusega mõõnast võiduga välja Kohtla-Järve JK Järve, kes alistas võõrsil 2:0 viimasel kohal oleva Tartu Welco. Järve läks juba 2. minutil kohtumist juhtima brasiillase Sousa väravast. 31. minutil kindlustas edu kolumblane Mosquera.

JK Järvel on 11 vooru järel 21 punkti, mis annab neljanda koha. Kui täiseduga jätkav Tallinna Legion on 33 punktiga pikalt ees, siis Pärnu Vaprusel on Järvest vaid neli ja Tallinna Flora U21 meeskonnal kaks punkti rohkem.