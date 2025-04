Vilaski kestvuskrossi hooaja avavõistlus pakkus lund, rasket rada ja pingelisi duelle

Vilaski võistlus ei olnud oluline mitte ainult hooaja stardi mõttes − see tähistas ka uut peatükki Jõhvi motoklubi jaoks. Klubi, mis varem korraldas kestvuskrossi võistlusi oma kodurajal Kohtla-Nõmmel, pidi sealse tegevuse lõpetama kohaliku omavalitsuse kehtestatud piirangute tõttu. Vilaski Valgamaal oli sel aastal vääriliseks asenduseks, võimaldades klubil oma korraldustraditsioone jätkata ja pakkuda võistlejatele väljakutseterohket ning pealtvaatajatele vaatemängulist elamust. "Meil on hea meel, et saime hooaja käima lükata just Vilaskis − koostöö Valga motoklubiga sujus hästi ning see rada on vaheldusrikas ja vääriline uus kodu meie võistlusele," sõnas Jõhvi motoklubi esindaja Arvo Keerme.