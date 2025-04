Pippi Lotta Enok tegi maailmaklassist isikliku rekordi

Ühtlasi asus ta selle tulemusega maailma hooaja edetabelis võistluse 6295 punktiga võitnud leedulanna Beatrice Juškevičiūtė järel teisele kohale. Tuleb küll arvestada, et sel aastal on seitsmevõistluses veel vähe võisteldud, kuid sellest, et Enoki uus isiklik rekord on maailmaklassist, annab kinnitust seegi, et eelmise olümpia-aasta maailma hooaja edetabelis andnuks 6258 punkti 21. koha.